В Черкасской области криптоферма крала электричество в промышленных объемах

Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила в Черкасской области крупную подпольную криптоферму. Преступники похищали электроэнергию в промышленных масштабах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По предварительным оценкам специалистов, подпольные майнеры нанесли ущерб государству на сумму более 6 млн гривен. Похищенной ими электроэнергии хватило бы для освещения более десятка квартир в течение нескольких лет.

Сотрудники СБУ установили, что подпольную криптоферму организовали местные предприниматели. Для майнинга они арендовали складские помещения. В них они разместили оборудование для добычи криптовалют, которое несанкционированно подключили к электросетям ОАО «Черкассыоблэнерго».

В ходе проведения оперативных мероприятий и следственных действий правоохранители обнаружили «производственные» мощности подпольной криптофермы и другие доказательства незаконной деятельности.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 188-1 (похищение воды, электрической или тепловой энергии путем ее самовольного использования) УК. Следственные действия продолжаются. Их цель — установить всех причастных к организации нелегального бизнеса.