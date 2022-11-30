Суд скасував закриття справи про розкрадання газу на ₴1,4 млрд.

Справу скерували на новий судовий розгляд.

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду задовольнила апеляційну скаргу прокурора САП про скасування рішення суду першої інстанції від 23.08.2022, яким було закрито справу щодо заволодіння колишніми директором ТзОВ «Енергія – Новояворівськ», технічним директором ТзоВ “Енергія-Новий Розділ”, фінансовим директором цих підприємств та радником директора ТзОВ “Енергія” понад 300 млн кубометрів природного газу НАК “Нафтогаз України”, вартість якого сягає понад 1,4 млрд грн.

Про це повідомила пресслужба САП.

Суд погодився з доводами прокурора, скасував вказану ухвалу та скерував справу на новий судовий розгляд.

Повний текст рішення суду буде оголошено 02.12.2022.

“Досудовим розслідуванням встановлено, що впродовж 2013 – 2015 років підприємства-власники Новояворівської та Новороздільської ТЕЦ уклали низку угод про закупівлю в НАК «Нафтогаз України» природного газу для виробництва теплової енергії населенню. З метою здешевлення тепла для цієї категорії споживачів, НАК постачав ТЕЦ газ за цінами, суттєво нижчими від ринкових. Як наслідок прибутковість виробництва електрики цими ТЕЦ перевищила 60% (проти 3-5% закладених в тариф Національною комісією, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), а НАК «Нафтогаз України» отримала збитки на загальну суму понад 1,4 млрд гривень”, – йдеться в повідомленні.

Дії осіб, причетних до реалізації цієї корупційної схеми кваліфіковані за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу. // LB.ua