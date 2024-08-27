Судитимуть майстрів лісу, які допустили незаконну рубку дерев майже на ₴3,5 млн.

Прокурори Спеціалізованої екологічної прокуратури Київської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальні акти стосовно майстрів лісу Державного підприємства «Спеціалізоване лісогосподарське підприємство «Київоблагроліс» за фактами службової недбалості (ч. 2 ст. 367 КК України).

Розслідуванням встановлено, що через неналежне виконання службових обов’язків із охорони лісу, обвинувачені допустили незаконну порубку деревини на закріпленій за ними територіями у Вишгородському районі. Внаслідок цього невстановлені особи зрубали 336 сосен.

Це спричинило державі збитків на майже 3,5 млн грн.

Нагадаємо, що відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура