Судитимуть мешканця Київщини, який шахрайським шляхом заволодів майже 19 га землі Національної академії аграрних наук України
За процесуального керівництва Білоцерківської окружної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно мешканця Київщини за фактом шахрайства, використання завідомо підробленого документа та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209, ч. 4 ст. 358 КК України).
Розслідуванням встановлено, що обвинувачений, використовуючи підроблений державний акт, приватизував земельну ділянку державної власності на території Білоцерківського району. Ця земля, площею майже 19 га, перебувала у постійному користуванні Національної академії аграрних наук України. Її вартість становить понад 1,8 млн грн.
Надалі чоловік передав цю земельну ділянку в якості статутного капіталу то очолюваного ним товариства з обмеженою відповідальністю. Він здійснив поділ вказаної земельної ділянки на дві та продав її фермерському господарству.
Досудове розслідування здійснюється слідчими Білоцерківського райуправління ГУ Нацполіції в Київській області.
Зазначимо, що судом першої інстанції задоволено позов прокурора про повернення у державну власність незаконно отриманої земельної ділянки.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню поки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.Tweet