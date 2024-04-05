У Києві правоохоронці затримали псевдомінера. Йому загрожує до 8 років ув’язнення

Інформація про замінування адмінбудівлі надійшла на спецлінію 102. Оперативники встановили та затримали зловмисника.

Повідомлення про замінування однієї з будівель у столиці телефоном надав невідомий чоловік. Інформацію негайно передали усім службам.

Оперативники зайнялися пошуком псевдомінера й невдовзі встановили особу зловмисника, ним виявися 37-річний місцевий мешканець, якого правоохоронці затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. В розмові з поліцейськими він пояснив, що таким чином вирішив пожартувати.

Наразі чоловіку повідомлено про підозру за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 259 Кримінального кодексу України – завідомо неправдиве про підготовку вибуху будівлі, що забезпечує діяльність органів державної влади, який загрожує загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками.

За вчинене йому загрожує позбавлення волі строком до восьми років.

Відділ комунікації поліції Києва