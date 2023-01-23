Судитимуть мешканця м. Чугуїв, який надсилав окупантам карти з координатами місць дислокації ЗСУ

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо 40-річного мешканця м. Чугуїв за фактом поширення інформації про переміщення, рух або розташування Збройних Сил України (ч. 2 ст. 114-2 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що чоловік, використовуючи свої знайомства серед місцевих та власні електронні інформаційні системи, відмічав на картах місця дислокації ЗСУ у м. Чугуїв та Чугуївському районі.

Після цього він фотографував карти з відміченими координатими та направляв їх через месенджер представнику РФ.

Наразі чоловік перебуває під вартою. Справу розглядатимуть у Чугуївському міському суді Харківської області.

Досудове розслідування проводив СВ Управління СБУ в Харківській області.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура