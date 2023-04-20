Судитимуть неповнолітнього шахрая, який оформив на бабусю 7 кредитів

За процесуального керівництва Черкаської окружної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно жителя Черкаського району, який будучи неповнолітнім, зумів ввести в оману банк та власну бабусю, оформивши на неї сім кредитів (ч. 1 ст. 361, ч. 3 ст. 190 КК України).

У ході досудового розслідування встановлено, що хлопець, маючи паспортні дані своє бабусі, здійснив вхід у мобільний додаток одного з українських банків від її імені та упродовж чотирьох днів уклав сім угод на кредитування, отримавши кошти в загальній сумі 36 000 гривень, які витратив на власні потреби.

У разі доведення вини обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.

Примітка: відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури