Судитимуть нотаріуса, яка підробила документи та сприяла відчуженню нерухомого майна

Приватний нотаріус, зловживаючи своїми повноваженнями, незаконно переоформила земельну ділянку та недобудований будинок в селі Остриця. Правоохоронці довели причетність жінки до вчинення злочину та під процесуальним керівництвом Герцаївського відділу Чернівецької окружної прокуратури скерували обвинувальний акт щодо неї до суду.

Злочинну діяльність приватного нотаріуса Герцаївського районного нотаріального округу викрили співробітники слідчого управління обласної Нацполіції спільно із працівниками Управління стратегічних розслідувань Чернівецької області.

Під час досудового розслідування правоохоронці з’ясували: 49-річна жителька міста Герца, бувши приватним нотаріусом, підробила договір дарування та незаконно зареєструвала за третьою особою право власності на земельну ділянку та об’єкт незавершеного будівництва в селі Остриця Чернівецького району.

Співробітники Слідчого управління ГУНП в Чернівецькій області зібрали обґрунтовані докази вини порушниці та скерували обвинувальний акт до суду.

Їй інкримінують вчинення кримінальних правопорушень, передбачених частиною 3 статті 190 (Шахрайство), частинами 3 та 4 статті 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів), частиною 3 статті 362 (Несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї) та частиною 3 статті 365-2 (Перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

За вчинення протиправних дій зловмисниці загрожує до десяти років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

Відділ комунікації поліції Чернівецької області