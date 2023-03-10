Судитимуть поліцейський, якого викрили на «дерев’яному» хабарі

Прокурори Рівненської обласної прокуратури скеровували до суду обвинувальний акт стосовно патрульного поліцейського, якому інкримінують отримання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що правоохоронець вимагав та одержав 600 доларів США хабаря за безперешкодний проїзд через територію обслуговування його відділу та стаціонарний пост патрульної поліції в м. Сарни, вантажних транспортних засобів, що перевозили деревину.

Поліцейського затримали у січні цього року, після отримання чергового «траншу». Мічені купюри, передані йому у якості неправомірної вигоди, вилучено. Наразі правоохоронця відсторонено від займаної посади.

Обвинувальний акт скеровано до Сарненського районного суду.

Досудове розслідування проводили слідчі третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Рівному) ТУ ДБР, розташованого у місті Хмельницькому, за оперативного супроводу працівників Управління СБУ в Рівненській області та за сприяння Рівненського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ч.1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Рівненської обласної прокуратури