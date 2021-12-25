В Києві «мінували» мост Патона, деякий час рух було перекрито

На даний час рух по мосту відновлено. У ході перевірки жодних вибухонебезпечних або підозрілих предметів не виявлено. Рух мостом відновлено.

Сьогодні близько 17.00 години до чергової частини поліції Києва надійшла інформація про можливе замінування мосту Патона. Оперативний черговий негайно направив на місце події слідчо-оперативну групу, вибухотехніків та кінологіа.

Наразі правоохоронці ретельно обстежили міст та прилеглі до нього території. На час перевврки рух по мосту Патона було перекрито. О 18:51 патрульні заявили, що рух транспорту мостом відновлено.

Подія належним чином зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень громадян ГУНП у м. Києві. Після завершення перевірки їй буде надано правову кваліфікацію.

Відділ комунікації поліції Києва