На звільненій Харківщині затримано одного з посадовців «народної міліції» окупантів

У місті Ізюм колишній поліцейський підтримав дії країни-агресора та став начальником дільничних у так званій «народній міліції». Працівники внутрішньої безпеки НПУ та ДБР затримали зрадника.

Оперативники Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції продовжують викривати державних зрадників серед колишніх співробітників поліції на деокупованих від російських військ територіях. Так у місті Ізюм, що на Харківщині, під час проведення стабілізаційних заходів було затримано колишнього поліцейського одного з районних управлінь харківської поліції.

Правоохоронці встановили, що після захоплення міста ворожими військами, 43-річний чоловік почав співпрацювати з окупантами, закликав до повалення конституційного ладу в Україні та очолив підрозділ дільничних офіцерів окупаційної «народної міліції» – незаконного правоохоронного органу.

Наразі оперативники Харківського управління Департаменту внутрішньої безпеки поліції та слідчі ТУ ДБР, розташованого у місті Полтава, затримали чоловіка в процесуальному порядку. За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури зраднику оголошено про підозру за ч.2 ст.111 (Державна зрада) Кримінального кодексу України. Йому може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на 15 років або довічно.

Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України