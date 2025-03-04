Судитимуть посадовців Чернівецької митниці, через недбалість яких держбюджет міг втратити ₴45,5 млн.
Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо п’яти посадовців Чернівецької митниці, чия недбалість могла завдати державі збитків на 45,5 млн гривень.
Обвинувальні акти направлено до суду.
Встановлено, що у серпні 2022 року, під час оформлення імпорту одягу з Туреччини митники не перевірили правдивість даних, зазначених у документах. Через це вантаж незаконно звільнили від обов’язкових митних платежів на понад 40 млн грн.
Завдяки своєчасному реагуванню правоохоронців замовник товару таки сплатив до держбюджету 45,5 млн гривень податків.
Посадовців обвинувачують у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років.
Процесуальне керівництво здійснює Чернівецька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.Tweet