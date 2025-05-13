Судитимуть посадовців, які заволоділи ₴1,5 млн. під час постачання медобладнання до лікарні
За процесуального керівництва прокурорів Кіровоградської обласної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно директорів двох товариств, які заволоділи бюджетними коштами у особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).
Як вже повідомлялося, товариство з обмеженою відповідальністю виготовляло проектно-кошторисну документацію та в подальшому здійснювало реконструкцію системи забезпечення киснем однієї з лікарень Олександрійського району.
Для реалізації злочинного умислу підозрюваний залучив повʼязане товариство, директор якого є його близьким родичем.
Внаслідок протиправних дій двох посадовців вартість поставленого обладнання та виконаних робіт завищено на загальну суму майже 1,5 млн гривень.
Досудове розслідування – СУ ГУНП в області, оперативний супровід – УСР в області ДСР НПУ.
Відповідно до санкції вищевказаної статті КК України обвинуваченим загрожує позбавлення волі на строк до дванадцяти років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
Кіровоградська обласна прокуратураTweet