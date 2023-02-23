Судитимуть посадовця-колаборанта з м. Сватово на Луганщині

Прокурори Луганської обласної прокуратури направили до суду обвинувальний акт стосовно посадовця зі Сватово за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Слідством встановлено, що в квітні 2022 року колишній керівник одного з комунальних підприємств у м. Сватово вступив у злочинну змову з окупаційною адміністрацією рф та представниками так званої «лнр».

У подальшому він обійняв посаду так званого «директора» «Муніципального унітарного підприємства «Благоустрій Сватівського району».

Обвинувачений сприяв перейменуванню місцевих вулиць на радянський манер та всіляко возвеличував рф.

У кінці грудня 2022 року співробітники СБУ в порядку ст. ст. 208, 615 КПК України затримали фігуранта у м. Київ.

Наразі обвинувачений перебуває під вартою, де очікуватиме на вирок суду.

За протиправні дії чоловікові загрожує покарання – до 10 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 15 років та з можливою конфіскацією майна.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду

Пресслужба Луганської обласної прокуратури