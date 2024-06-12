Судитимуть працівників КО «Київмедспецтранс», які за бюджетні ₴290 тис. замовили експертизу у справі про закупівлю запчастин для «швидких», де вони є підозрюваними

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт відносно двох працівників КО «Київмедспецтранс». Їх обвинувачують у розтраті чужого майна, шляхом зловживання службовим становищем, вчиненій повторно, за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 191 КК України).

Обидва посадовці є підозрюваними у розкраданні 12,6 млн грн бюджетних коштів, виділених на закупівлю запчастин для карет швидкої медичної допомоги.

Щоб уникнути кримінальної відповідальності у цьому провадженні, посадовці – керівник КО «Київмедспецтранс» та начальник служби матеріально-технічного забезпечення вирішили за бюджетні кошти замовити кілька експертиз щодо вартості запчастин, у закупівлі яких за завищеними цінами вони підозрюються.

Експертизи мали дати потрібні підозрюваним результати.

Загалом було укладено 6 договорів на загальну суму майже 290 тисяч гривен.

Оплату експертиз, у яких були зацікавлені обвинувачені, провели з рахунку КО «Київмедспецтранс» на рахунок Науково-дослідного центру.

Київська міська прокуратура