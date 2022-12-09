На Житомирщині батько з сином пограбували жінку

Слідчі Бердичівського районного відділу поліції під процесуальним керівництвом окружної прокуратури завершили досудове розслідування та направили до суду обвинувальний акт відносно 47-річного чоловіка та його сина за пограбування односельчанки.

До поліції звернулась 50-річна жителька Ружинської громади з повідомленням про пограбування. Жінка розповіла, що її знайомий разом із сином заподіяли їй тілесні ушкодження та відібрали мобільний телефон.

Під час досудового розслідування було встановлено, що між заявницею та її знайомим склались давні неприязні стосунки. Перебуваючи біля річки в с. Городоцьке, 47-річний чоловік разом зі своїм 25-річним сином укотре поконфліктували з жінкою. Під час суперечки старший із чоловіків застосував до заявниці сльозогінний газ, після чого відібрав мобільний телефон та передав сину. Чужим гаджетом чоловіки розпорядилися на власний розсуд.

8 грудня слідчі Бердичівського районного відділу поліції завершили розслідування кримінального провадження за ч. 4 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України та обвинувальний акт відносно чоловіків направили до суду.

За чинним законодавством обвинуваченим загрожує позбавлення волі строком від 7 до 10 років.

Бердичівський районний відділ поліції