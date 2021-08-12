У столиці правоохоронці припинили діяльність незаконної філії колекторського кол-центру

У ході досудового розслідування працівники поліції Києва задокументували незаконну діяльність групи осіб в місті Дніпро. Наразі поліцейські встановлюють усіх учасників, які можуть бути причетні до злочинної діяльності.

Нагадаємо, що у 2019 році троє чоловіків організували діяльність колекторської фірми під виглядом кол-центру.

У рамках проведення досудового розслідування, розпочатого за ч. 3 ст. 355 (Примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов’язань) Кримінального кодексу України, працівники слідчого управління столичної поліції спільно з працівниками управління стратегічних розслідувань у м. Києві викрили та припинили незаконну діяльність в місті Дніпро ще однієї філії колекторського кол-центру.

Як розповів старший слідчий слідчого управління столичної поліції Олександр Василевський, зловмисники систематично телефонували клієнтам підприємств, які надавали гроші в кредит, та під психологічним тиском вимагали повернення боргів:

«Також ми встановили, що дзвінки надходили до громадян, які не мали жодного відношення до цих цивільно-правових зобов’язань. Зловмисники погрожували застосуванням насильства над ними та їхніми родичами, пошкодженням та знищенням майна тощо. У ході санкціонованих обшуків ми вилучили понад 200 одиниць комп’ютерної техніки, сервера, мобільні телефони та документацію, які використовувались у злочинній діяльності».

Наразі протиправну діяльність фірми припинено, поліцейські встановлюють усіх осіб, які можуть бути причетні до злочинної діяльності. Триває досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Києва