В Днепре двое мужчин торговали порнографией

В Днепре сотрудники полиции задержали двоих мужчин, которые занимались продажей и хранением детской порнографии.

Об этом сообщает «Днепр оперативный» со ссылкой на пресс-службу ГУ Нацполиции в Днепропетровской области.

Как установили правоохранители, с января 2021 года мужчины, возраст которых 44 и 53 года, на собственном компьютере хранили и распространяли через Интернет фото и видео с элементами детской порнографии. В ходе оперативных мероприятий, на основании постановления суда, правоохранители провели обыски по месту жительства злоумышленников.

Во время следственных действий полицейские обнаружили и изъяли системные блоки и флэш носители, которые направили на проведение соответствующих экспертиз.

Если проведенные экспертизы подтвердят факт распространения порнографического фото и видео, фигурантам будет вручено уведомление о подозрении.