У Києві повідомили про підозру жінці, яка вчинила замах на вбивство знайомого

Під час вживання спиртних напоїв фігурантка нанесла ножове поранення товаришу по чарці. Патрульні, які прибули за викликом, до приїзду лікарів надали потерпілому першу медичну допомогу. Однак, згодом чоловік помер у лікарні. Зловмисницю затримано на місці, їй загрожує до 15-ти років позбавлення волі.

До чергової частини столичної поліції надійшло повідомлення про те, що біля одного з гаражів на вулиці Драйзера ножове поранення чоловіка у серце. На місце події оперативно виїхали патрульні поліцейські, слідчо-оперативна група територіального управління поліції та медики.

Як розповів начальник Деснянського управління поліції Юрій Герасименко, прибувши за вказаною адресою, патрульні поліцейські виявили 37 – річного потерпілого з ножовим пораненням в області грудей. До приїзду лікарів правоохоронці надавали чоловіку медичну допомогу:

«На місці події ми встановили, що компанія з трьох осіб розпивала алкогольні напої. Згодом, на ґрунті неприязних відносин між жінкою та потерпілим відбувся словесний конфлікт, під час якого вона витягла з сумки ніж та вдарила ним в груди опонента. Провівши ряд необхідних першочергових слідчих дій правоохоронці вилучили пляшки з під алкогольних напоїв, відбитки пальців та ніж, який підозрювана викинула неподалік. Вилучене направлено на проведення відповідних експертиз».

Правопорушницю затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Нею виявилася 39 – річна уродженка Черкаської області.

«Слідчі Деснянського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (Замах на вбивство) Кримінального кодексу України. Фігурантці повідомили про підозру у вчиненні злочину. Затриманій обрано міру запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту. Згодом від отриманих поранень чоловік помер у лікарні, тож після отримання висновку судово-медичної експертизи щодо остаточної причини смерті, можлива перекваліфікація у кримінальному провадженні. Зловмисниці загрожує від семи до 15-ти років позбавлення волі», – додав Юрій Герасименко.

Відділ комунікації поліції Києва