Прокуратура оскаржить підозріло м’який запобіжний захід заступнику директора Департаменту КМДА, затриманому на одержанні $270 тис.

Київська міська прокуратура готує апеляційну скаргу на ухвалу Печерського районного суду м. Києва про застосування запобіжного заходу заступнику директора одного з Департаментів КМДА, викритого на одержанні 270 тисяч доларів США.

Нагадаємо, заступник директора Департаменту та його спільник – керівник державного підприємства, були затримані 26 липня 2022 року в межах кримінального провадження щодо шахрайського заволодіння коштами столичних перевізників у сумі 270 тис доларів США за сприяння та нестворення перешкод у їхній роботі.

28 липня 2022 року під час розгляду клопотання про обрання фігурантам запобіжних заходів прокурор наполягав на необхідності взяття обох підозрюваних під варту з альтернативою внесення застави в сумі майже 5 млн гривень кожному, що відповідає розміру неправомірно отриманих ними коштів.

Печерський районний суд задовольнив відповідне клопотання відносно керівника державного підприємства, а відносно заступника директора Департаменту застосував запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Прокуратура не погоджується з таким рішенням та в апеляційній скарзі наполягатиме на обранні посадовцю Департаменту КМДА запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою.

Київська міська прокуратура