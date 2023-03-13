Мешканець Первомайська на Миколаївщині побив, а потім задушив сусіда

Слідчі затримали зловмисника в порядку ст. 208 КПК України та кваліфікували його протиправні дії за ч. 1 ст. 115 КК України «Умисне вбивство». За скоєне чоловіку загрожує до 15 років ув’язнення.

11 березня до Первомайського районного відділу поліції надійшло повідомлення від місцевої мешканки про те, що вона виявила свого 38-річного сина в його квартирі мертвим з удавкою на шиї.

Проведеними першочерговими розшуковими заходами оперуповноважені кримінального блоку встановили, що до скоєння вказаного злочину причетний 60-річний сусід потерпілого, який напередодні перебував у гостях у потерпілого. При спілкуванні між чоловіками виникла сварка, під час якої гість побив домовласника, а потім задушив.

Оперативники доставили зловмисника до райвідділу поліції, де слідчі затримали його в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За процесуального керівництва Первомайської окружної прокуратури слідчі поліції повідомили затриманому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство». Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років.

Слідчі за погодженням з прокурором направили в суд клопотання про обрання зловмиснику запобіжного заходу – тримання під вартою. Суд його задовольнив. Наразі розслідування триває.

Первомайський районний відділ поліції