Судитимуть правоохоронців з Донеччини, які безпідставно нарахували понад 2,6 млн. «бойових» підлеглим

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо чотирьох правоохоронців з Донецької області, які організували злочинну схему з безпідставного нарахування бойових доплат своїм співробітникам.

Обвинувальний акт направлено до суду.

Керівник одного з міжрайонних відділів правоохоронного органу Донецької області у змові з двома очільниками райвідділів та головного бухгалтера відділу безпідставно виписали 24 бойові доплати підлеглим.

Зокрема, впродовж кількох місяців вони вносили неправдиві відомості щодо участі своїх співробітників у бойових діях.

За результатами судово-економічної експертизи сума завданих збитків державі складає понад 2,6 млн гривень.

Четверо правоохоронців обвинувачуються у службовому підробленні, розтраті чужого майна в особливо великих розмірах під час воєнного стану за попередньою змовою групою осіб (ч. 4, 5 ст. 191, ч. 1, 2 ст. 366 КК України).

Двоє з обвинувачених перебувають під вартою.

Накладено арешт на рухоме та нерухоме майно фігурантів.

Процесуальне керівництво здійснює Донецька обласна прокуратура.

ДБР