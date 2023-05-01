Судитимуть правоохоронця, який на Прикарпатті переправляв через кордон чоловіків призовного віку

Працівники ДБР завершили на Прикарпатті досудове розслідування щодо правоохоронця, який був учасником схеми з нелегального переправлення через кордон чоловіків призовного віку.

Обвинувальний акт направлено до суду.

За версією слідства, він організував протиправний механізм спільно з посадовцями Івано-Франківської райдержадміністрації.

Потрапити до Європи військовозобов’язаним пропонували у кілька способів, у тому числі поза межами прикордонних пунктів пропуску. Для чоловіків, в яких є діти, діяла інша схема. На неповнолітніх ділки видавали підроблені довідки про інвалідність, за якою «батько-опікун» мав право вивезти дитину на «лікування» за кордон.

Послуги коштували в середньому 5-6 тисяч доларів США з чоловіка.

Правоохоронці задокументували декілька спроб незаконного перетину кордону.

Правоохоронця обвинувачують у незаконному переправленні осіб через кордон та незаконному поводженні зі зброєю. (ч. 3 ст. 332, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 332 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 9 років.

Суд обрав правоохоронцю запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт. Також арештовано його автомобіль.

Триває розслідування для встановлення інших учасників злочинної схеми, обвинувальні акти щодо них також невдовзі будуть направлені до суду.

Процесуальне керівництво здійснює Івано-Франківська обласна прокуратура.

ДБР