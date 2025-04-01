Судитимуть причетних до терористичного акту в Бердичеві

Нагадаємо, 24 грудня біля адміністративного приміщення у м. Бердичів відбувся вибух. На щастя, ніхто з людей не постраждав. Вже за кілька годин працівники Управління карного розшуку ГУНП спільно із патрульними поліцейськими затримали двох причетних до терористичного акту. Спільники діяли під керівництвом ворожих спецслужб.

Для затримання підозрюваних в області було введено спеціальну поліцейську операцію. У результаті якої у м. Житомирі правоохоронці затримали одного з них – 41-річного уродженця Донеччини. Саме чоловік приніс сумку з саморобним вибуховим пристроєм до приміщення.

Також було затримано його співучасницю – 23-річну жительку м. Бердичева. Встановлено, що вона передала чоловікові вибухівку.

Обоє зловмисників вже були раніше засуджені за наркозлочини та інші правопорушення.

Розслідування, яке днями було завершено, проводили співробітники УСБУ області. Спільникам інкриміновано вчинення терористичного акту за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 258 КК України).

Процесуальне керівництво здійснювала Житомирська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону. Нині обвинувальний акт скеровано до суду.

За чинним законодавством поплічникам загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна або без такої.

Відділ комунікації поліції Житомирської області