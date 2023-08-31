Судитимуть призначеного окупантами «мера» Маріуполя

Працівники ДБР завершили досудове розслідування відносно колишнього очільника одного з управлінь правоохоронного органу Донецької області, якого загарбники призначили так званим мером тимчасово окупованого Маріуполя.

Обвинувальний акт направлено до суду.

Експравоохоронець ще у 2014 році зрадив присягу і перейшов на бік рашистів. Згодом він був засуджений запорізьким судом до 11 років ув’язнення за участь у терористичній організації. Останні вісім років зрадник переховується від правосуддя на окупованих рф територіях Донеччини. Після захоплення окупаційними військами Маріуполя він добровільно обійняв посаду так званого «голови адміністрації міста».

Наразі він під керівництвом представників країни агресора організовує роботу органів окупаційної влади у Маріуполі.

Чоловік обвинувачується у колабораційній діяльності (ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 10 років з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.

ДБР