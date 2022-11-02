Затримано колаборанта, який допомагав ворогу захоплювати підприємства у Куп’янську

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Служба безпеки викрила ще одного колаборанта на звільненій території Харківщини та зібрала беззаперечні докази його добровільної співпраці з ворогом.

Мова йде про 54-річного мешканця регіону, який одним із перших перейшов на бік ворога.

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Встановлено, що під час тимчасової окупації регіону він добровільно погодився очолити так званий «Кондрашовский территориальный отдел» окупаційної адміністрації Куп’янського району.

Перебуваючи на «посаді», колаборант особисто сприяв запровадженню окупаційного режиму в регіоні, а також вирішував транспортно-логістичні питання базування загарбників на території громади.

Крім того, він виявляв українські підприємства, які відмовились від співпраці з ворогом для їх подальшої примусової «перереєстрації» на користь країни-агресора.

Після звільнення Харківщини зловмисник намагався переховуватись на території регіону, однак співробітники Служби безпеки встановили його місцезнаходження і затримали.

Наразі слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. За клопотанням Служби безпеки суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає покарання до 10 років ув’язнення.

Заходи з викриття зловмисника проводили співробітники СБУ Харківської області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Служба безпеки України

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