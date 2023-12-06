Судитимуть російських мародерів, які викрали майно підприємства на суму понад мільйон гривень під час окупації Київщини

Прокурори Київської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт за фактом порушення законів і звичаїв війни (ч. 1 ст. 438, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).

Розслідуванням встановлено, що обвинувачений у складі 64 окремої мотострілецької бригади 35 загальновійськової армії рф навесні 2022 року прибув на територію окупованого смт Димер Вишгородського району.

Він разом з військовослужбовцями рф на бронетранспортері з символом «V» вдерся на територію товариства. Там обвинувачений допитував охоронця підприємства, прикладом автомата вдарив чоловіка по голові та грудях. Після цього наказав стати на коліна та погрожував потерпілому стратою.

Разом зі спільниками він вивіз з території підприємства майно вартістю понад мільйон гривень.

Досудове розслідування здійснювалось слідчими ГУ СБУ у м. Києві та Київській області.

Київська обласна прокуратура