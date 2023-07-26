Судитимуть росыйського окупанта, який викрав майно мирних жителів під час окупації Київщини

Прокурори Київської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно розвідника-снайпера військової частини збройних сил рф за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).

Розслідуванням встановлено, що у лютому – березні 2022 року в окупованому селі Катюжанка Вишгородського району обвинувачений разом з іншими військовослужбовцями рф вдерлися до приватного будинку. У ньому вони проживали та базувалися протягом всього часу окупації населеного пункту.

Тікаючи з Київщини, окупант з корисливих мотивів викрав з будинку мирних мешканців бензопилу та інші інструменти. При цьому він розумів, що награбоване майно не може бути використано у військових цілях.

Спеціальне досудове розслідування здійснювалося слідчими ГУ СБ України у м. Києві та Київській області.

Київська обласна прокуратура