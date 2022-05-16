У Києві двом чоловікамі повідомили про підозру у здійсненні колабораційної діяльності

Фігуранти надавали державі-агресору та незаконним органами влади, створених на тимчасово окупованій території України, послуги у сфері інформаційних технологій. За скоєне їм загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Слідчі Печерського управління поліції спільно зі співробітниками Служби безпеки України під процесуальним керівництвом Печерської окружної прокуратури викрили спільників, які співпрацювали з окупантами у сфері інформаційних технологій.

Слідством встановлено, що двоє підприємців у період з березня по травень 2022 року забезпечували функціонування програмного забезпечення для ведення господарської діяльності підприємствами, установами, організаціями держави-агресора та незаконних органів влади, створених на тимчасово окупованій території Донецької області.

Уродженців Донецької області, 1975 та 1970 років народження, правоохоронці затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За місцем їх мешкання та роботи правоохоронці провели санкціоновані обшуки, звідки вилучили документи, гроші, флеш-носії та сервери. Всі вилучені речі направлено на відповідні експертні дослідження.

Слідчі повідомили фігурантам про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України — колабораційна діяльність. Санкція статті передбачає позбавлення волі від трьох до п’яти років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна. Найближчим часом суд обере підозрюваним запобіжні заходи.

Відділ комунікації поліції Києва