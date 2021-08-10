В Днепре задержали грабителя, который избил женщину и забрал у нее драгоценности

В Днепре мужчина избил и ограбил женщину.

Об этом сообщает «Днепр Оперативный» со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции в Днепропетровской области.

Инцидент произошел 9 августа около 5 утра. На спецлинию «102» поступило сообщение о том, что на проспекте Ивана Мазепы мужчина избивает женщину. Когда патрульный экипаж прибыл на место вызова, к полицейским подбежала женщина с окровавленным лицом. Она указала им на мужчину, который пытался скрыться. По словам пострадавшей, обидчик избил ее и забрал у нее золотые сережки, цепочку и кольцо.

Патрульные задержали злоумышленника с применением физической силы, и надели на него наручники. Мужчина сообщил, что украденные вещи лежат у него в кармане.

На место происшествия прибыла скорая помощь и следственно-оперативная группа. Женщину госпитализировали, а злоумышленника доставили в отделение полиции.