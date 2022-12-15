Так званим «голові Новокаховської ВЦА» та «раднику голови ДНР» повідомили про підозру за фактом викрадення Таврійського міського голови

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За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури двом особам заочно повідомлено про підозру у віддані наказу військовим рф про позбавлення свободи цивільної особи, за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, підозрюваний, який є представником збройного формування рф так званий «раднк голови ДНР», змовившись з головою окупаційної влади «Новокаховської військово-цивільної адміністрації», 1 квітня 2022 року віддали наказ підлеглим військовим на незаконне затримання та ув’язнення голови міста Таврійськ Херсонської області. За вказівками підозрюваних чоловіка незаконно утримували у підвальному приміщенні, прикутим кайданками до батареї. Йому не давали їжі та води.

Раніше досудовим розслідуванням встановлено причетність фігурантів до жорстокого поводження з цивільним населенням. У зв’язку з чим влітку 2022 року їм повідомлено про підозру за фактом незаконного затримання журналіста газети «Новий день». Потерпілого утримували в захопленому райвідділі поліції, де він зазнавав нелюдського та жорстокого поводження.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Головного управління Нацполіції в Херсонській області.

Пресслужба Херсонської обласної прокуратури

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