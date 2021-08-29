На Мукачівщині затримали чоловіка, який вдарив ножем племінника

Під час сварки, що виникла на побутовому ґрунті, 60-річний житель села Кольчино схопив ножа та наніс поранення своєму 29-річному племіннику. Кривдника поліцейські затримали у процесуальному порядку

Вчора, 28 серпня, до поліції надійшло повідомлення від медиків про госпіталізацію до лікарні 29-річного жителя селища Кольчино з ножовим пораненням.

За викликом виїхала слідчо-оперативна група спільно з інспекторами сектору реагування патрульної поліції. Вони з’ясували, що потерпілий отримав поранення у результаті сварки зі своїм 60-річним дядьком. Подія трапилася близько 10:30 ранку.

Під час конфлікту, який раптово виник між родичами, котрі проживають спільно у одному будинку, 60-річний чоловік схопив кухонного ножа та вдарив ним у спину свого 29-річного племінника.

Потерпілого госпіталізували до лікарні.

Його 60-річного дядька тим часом затримано у процесуальному порядку та поміщено до ізолятора тимчасового тримання.

З місця події вилучили знаряддя злочину та інші речові докази.

За фактом умисного тяжкого тілесного ушкодження слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за статтею 121 Кримінального кодексу України. Під час досудового розслідування буде встановлено усі обставини інциденту.

Відділ комунікації поліції Закарпатської області