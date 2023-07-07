На Волині працівниця зерносховища розтратила належне державі зерно на суму понад ₴1,3 мільйона

Прокурори Волинської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинену працівницею зерносховища Акціонерного товариства «Державна продовольчо-зернова корпорація України» «Володимир-Волинський комбінат хлібопродуктів» розтрату чужого майна в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем (ч.5 ст. 191 КК України).

За даними слідства, попри обов’язок здійснювати відповідальне зберігання зерна АТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України», що знаходилось у сховищі у місті Володимирі на Волині, матеріально відповідальна працівниця без відома власника та належного обліку відпустила невідомим особам зерно пшениці врожаю 2021 року на суму понад 1,3 мільйона гривень.

Досудове розслідування: ТУ БЕБ у Волинській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба обласної прокуратури