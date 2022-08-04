Судитимуть шахрая, який у Харкові заволодів будинком та продав його

Новобаварською окружною прокуратурою м. Харкова затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо 55-річного харків’янина за фактом шахрайства, вчиненого у великих розмірах, та за фактом підроблення офіційного документа і його використання (ч. 3 ст. 190, ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2020 році на підставі підроблених документів на житловий будинок, розташований у м. Харкові, до чоловіка перейшло право власності на вказане майно. Після цього шахрай продав будинок подружжю, за що отримав майже пів мільйона гривень.

У зв‘язку зі смертю власників будинку та відсутністю спадкоємців будинок повинен був перейти у власність територіальної громади міста як відумерла спадщина.

Наразі обвинувальний акт направлено до Київського районного суду м. Полтави.

Досудове розслідування проводили слідчі відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області.

Санкція статей передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Харківська обласна прокуратура