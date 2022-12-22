Судитимуть шахраїв, які під приводом обміну валют ошукали чоловіка майже на ₴1 млн.

Дніпровською окружною прокуратурою міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт відносно двох чоловіків за фактом шахрайського заволодіння коштами громадянина під виглядом обміну валюти (ч. 4 ст. 190 КК України).

Як встановило слідство, шахраї ретельно готувалися до вчинення злочину. Так, один із зловмисників змінював свою зовнішність, а саме одягав перуку, медичну маску та медичний халат, представляючись працівником місцевої аптеки. Крім того, щоб викликати у потерпілого довіру шахраї здійснили декілька реальних обмінів валюти на незначні суми, після чого домовилися з потерпілим про обмін великої суми, призначивши зустріч поруч з офісною будівлею, що має два виходи.

Під час зустрічі потерпілий в салоні автомобіля передав зловмиснику 900 тис. гривень та отримав 25 700 дол. США справжніми купюрами, які поклав між сидіннями.

Скориставшись слушним моментом, аферист непомітно замінив справжні американські долари на фальшиві. Після цього зловмисник разом із коштами увійшов до будівлі, начебто, щоб перерахувати кошти за допомогою рахункового пристрою, а насправді покинув приміщення через запасний вихід.

Завдяки професійним діям правоохоронців зловмисника та його спільника вдалося затримати неподалік місця події.

За вчинене їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Київська міська прокуратура