Судитимуть екскерівника санаторію, який вивіз з установи майна на ₴20 млн.

Слідчі ДБР завершили досудове розслідування стосовно колишнього директора державного дитячого санаторію «Журавочка» за фактом розтрати майна на майже 20 млн гривень. Справу передано до суду.

Встановлено, що протягом 2015-2020 років чинний на той час директор спільно з керівником приватного товариства, в оренді якого знаходився майновий комплекс ДП «Журавочка», що на Київщині, вивезли із санаторію обладнання та меблі.

Крім того, були розібрані на будівельні матеріали й вивезені корпуси та адміністративні будівлі санаторію.

В результаті таких дій державі завдано збитків на майже 20 млн гривень.

Ексдиректора санаторію обвинувачують у розтраті майна шляхом зловживання службовим становищем, вчиненому в особливо великих розмірах та у службовому підробленні (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

Йому може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Київська міська прокуратура, оперативний супровід – ДБР та СБУ.

ДБР