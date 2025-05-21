У Дніпрі судитимуть зловмисника, який ударом топора у груди убив чоловіка

Злочин стався 2 березня в Індустріальному районі міста. Близько 16:30 до поліції надійшло повідомлення про виявлення чоловіка з тілесними ушкодженнями в автомобілі на території автозаправної станції.

У ході слідства було встановлено, що в той день між чоловіками виникла суперечка через боргові зобов’язання. Під час конфлікту 41-річний зловмисник завдав 36-річному потерпілому удар сокирою у груди. Від отриманих травм чоловік помер дорогою до лікарні.

Зловмисник залишив місце злочину. Того ж дня його було встановлено в ході перевірки документів під час комендантської години. Поліцейські затримали підозрюваного в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. 3 березня йому повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство). Фігуранту загрожує до 15 років позбавлення волі.

Слідчі Дніпровського районного управління поліції № 2 під процесуальним керівництвом Лівобережної окружної прокуратури міста завершили досудове розслідування. 20 травня обвинувальний акт стосовно підозрюваного направлено до суду.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Дніпровського РУП № 2