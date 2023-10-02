Мешканець Київщини, відбуваючи покарання за крадіжку, налагодив незаконну торгівлю боєприпасами

Слідчі провели оперативні закупки та повідомили фігуранту про підозру. Чоловіку загрожує до семи років позбавлення волі.

До оперативників Деснянського управління поліції надійшла інформація від співробітників оперативного відділу державної установи «Київський слідчий ізолятор» про те, що ув’язнений організував продаж бойових припасів.

Як розповіла начальниця відділення слідчого відділу Деснянського управління поліції Олена Перегудова, у ході досудового розслідування поліцейські провели дві оперативні закупки, які довели причетність фігуранта до незаконної діяльності:

«Ми встановили, що 45-річний уродженець Київщини, який наразі відбуває покарання у СІЗО за вчинення крадіжки у сусідньому районі, в минулому році придбав три оборонні осколкові ручні гранати Ф-1, одну гранату РГД-5 та 40 патронів калібру 9х18. Згодом чоловік вирішив продати боєприпаси частинами: наприкінці весни та влітку. Ув’язнений знайшов покупця, який перераховував кошти на банківський рахунок знайомої фігуранта. Ми провели слідчі дії та вилучили речові докази, які згідно висновку експерта – бойові припаси промислового виготовлення».

Слідчим за погодженням із Деснянською окружною прокуратурою міста Києва фігуранту повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України – носіння, зберігання, придбання та збут вогнепальної зброї, бойових припасів без передбаченого законом дозволу.

«Нині ми встановлюємо канал надходження боєприпасів. За скоєний злочин фігуранту загрожує до семи років позбавлення волі», – додала поліцейська.

Відділ комунікації поліції Києва