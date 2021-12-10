На Харківщині фура DAF в’їхала у «Славуту», водій останньої помер у лікарні (фото)

Вантажний автомобіль «DAF» з напівпричепом під керуванням 53-річного водія рухався по автодорозі «Київ – Харків — Довжанський» зі сторони Білгородського шосе в напрямку вулиці Академіка Павлова. В районі 494 км кермувальник вантажівки допустив наїзд на автомобіль «ЗАЗ Славута», який стояв на дорозі у попутному напрямку.

Внаслідок ДТП травми отримав 74-річний водій легковика, який знаходився перед передньою частиною автомобіля. Пенсіонер був доставлений до лікарні, де невдовзі помер.

Механізм ДТП встановлюється.

Інформація зареєстрована в Єдиному обліку заяв і повідомлень, вирішується питання щодо кваліфікації події за Кримінальним кодексом України. // Вартові еспресо