У Києві затримали ромського крадія, який прикидався іноземним студентом

Раніше чоловік неодноразово був судимий за крадіжки.

Про це повідомляється у Telegram-каналі “Київ Оперативний”.

Чоловіка звати Горват Федір Олександрович, він 1989 року народження. Під час затримання працівниками поліції намагався вдавати із себе іноземного студента до останнього.

“Так уійшов у роль, що не заспокоювався до того часу, доки йому не показали відео із крадіжкою, яку він здійснив біля підземного переходу – витяг із кишені жінки мобільний телефон Hyuawei”, – йдеться у повідомленні. // Діло