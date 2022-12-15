Судитимуть службовця лісгоспу, який допомогав окупантам розкрадати ліс у Вовчанську

Чугуївською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до Машівського районного суду Полтавської області обвинувальний акт щодо 34-річного мешканця м. Вовчанськ за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовець ДП «Вовчанське лісове господарство» у липні пішов на співпрацю з окупаційною адміністрацією.

«Нова влада» запропонувала йому підвищення: обійняти псевдопосаду головного інженера фейкового «Вовчанського лісгоспу», на що колаборант погодився.

Крім того, «посадовець» змушував колег працювати на окупантів та обіцяв заробітну плату у російських рублях.

Колаборант також «модерував» відновлення роботи лісгоспу із заготівлі деревини, налагодивши її постачання російським військам для будівництва бліндажів та фортифікаційних споруд проти Збройних Сил України.

Наразі обвинувачений перебуває під вартою.

Досудове розслідування проводив СВ Чугуївського районного управління поліції ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників Управління СБУ в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура