За вдруге скоєне умисне вбивство чоловіка засуджено до 15 років позбавлення волі  

За якісного публічного обвинувачення, яке підтримував Торецький відділ Костянтинівської місцевої прокуратури, Дзержинським міським судом винесено обвинувальний вирок у кримінальному провадженні за п. 13 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство, вчинене особою, яка раніше вчинила умисне убивство) та ч. 2 ст. 185 (крадіжка, вчинена повторно) КК України.

Прокурорами в суді доведено, що 28 травня 2020 року місцевий мешканець, раніше судимий за крадіжки, розбій, незаконне поводження зі зброєю та умисне вбивство, перебував в гостях у знайомого.

Під час спільного вживання спиртних напоїв власник будинку словесно образив гостя, у відповідь на що зловмисник, дочекавшись коли товариш піде відпочивати, кілька разів вдарив сплячого сокирою по шиї.

Забравши з будинку вбитого грошові кошти, мобільний телефон, телевізійну приставку, ліхтарик та пакет з продуктами, правопорушник з місця злочину зник.

Підтримавши позицію прокуратури, суд визнав чоловіка винним та засудив до 15 років позбавлення волі.

Відділ інформаційної політики

Донецької обласної прокуратури