Викрито київську ІТ-компанію, яка намагалася «злити» рашистам інформацію з електронних систем прифронтової ОВА

Співробітники Служби безпеки запобігли передачі до рф оборонної інформації, яка циркулює в одній із обласних військово-цивільних адміністрацій України.

Слідство встановило, що можливість витоку існувала через систему електронного документообігу. Так, київська ІТ-компанія, яка встановлювала програмне забезпечення в держустанові, надала право доступу до баз своїм колегам з тимчасово окупованої частини регіону.

Цими «колегами» виявились представники терористичної організації «днр», які діяли під виглядом працівників донецької «філії» компанії.

Завдяки отриманому онлайн-доступу фігуранти планували влаштувати регулярний «злив» інформації з ОВА.

У ході комплексних заходів співробітники СБУ встановили, що найбільше ворога цікавили відомості про наслідки російських повітряних ударів по енергетичній інфраструктурі регіону.

Також загарбники хотіли знати точні координати електропідстанцій, на яких проводились або ще тривають ремонтно-відновлювальні роботи після обстрілів.

Це допомогло б ворогу спланувати та здійснити повторні повітряні атаки на них.

Під час обшуків в офісі ІТ-компанії та в помешканнях фігурантів у Києві виявлено:

комп’ютери та мобільні телефони із доказами підривної діяльності;

печатки і документи, що вказують на ведення «спільного бізнесу» з донецькою «філією».

На підставі зібраних доказів затримано одного з керівників столичного підрядника. Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України (сприяння діяльності терористичної організації).

Також за цією статтею кваліфіковано злочинні дії п’ятьох його спільників з тимчасово окупованого Донецька. Наразі вирішується питання щодо їх притягнення до відповідальності.

Зловмисникам загрожує до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Служба безпеки України