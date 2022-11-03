Судитимуть трьох кримських дезертирів, які забезпечують ППО окупантів у Криму (відео)

Нещодавно працівники ДБР завершили спеціальне досудове розслідування відносно трьох колишніх військових з Криму, які забезпечують протиповітряну оборону в складі окупаційних військ на півострові.

У 2014 році під час окупації Кримського півострова командир стартової батареї зенітно ракетного дивізіону, старший інженер служби ракетно-артилерійського озброєння, командир радіотехнічної батареї зенітного ракетного дивізіону зрадили присязі, отримали паспорти громадян росії та почали нести службу у лавах ворожої армії.

Вони не тільки забезпечують протиповітряну оборону окупантів в Криму, але й неодноразово брали участь у матеріалах пропагандистських телеканалів рф, в яких возвеличували державу агресора.

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Колишні військові обвинувачуються у державній зраді та дезертирстві (ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України).

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснює Вінницька спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері центрального регіону.

Матеріали цих кримінальних проваджень стануть ще одним доказом військової агресії росії проти України для міжнародних правових інституцій.

Нагадаємо, з початку російської агресії ДБР розслідує понад тисячу проваджень щодо зрадників та колаборантів.

ДБР