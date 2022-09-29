Судитимуть угруповання, яке займалось виготовленням та збутом наркотиків

За процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури міста Києва та Київської міської прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт відносно 3 осіб, які здійснювали виготовлення та збут психотропних речовин в особливо великих розмірах, діючи у складі організованої групи (ч. 3 ст. 307 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб налагодила наркобізнес у місті Ірпінь та займалася виготовленням психотропних та наркотичних речовин, які збували на території міста Києва та Київської області.

Наркобізнес організував 37-річний мешканець області, залучивши до незаконної діяльності свого брата та знайомих. В подальшому, між учасниками організованої групи були розподілені ролі лаборанта та збувача.

У межах кримінального провадження правоохоронці провели обшуки за адресами мешкання членів угрупування та у місцях зберігання заборонених речовин, у ході яких вилучено: 15 кг канабісу, 400 грам амфетаміну, грошові кошти у різній валюті, а також лабораторне обладнання.

Наразі обвинувальний акт скеровано до суду.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком на 12 років з конфіскацією майна.

Викриття злочину проводилося прокурорами спільно зі слідчими Святошинського управління поліції ГУ НП в м. Києві за оперативного супроводження Департаменту боротьби з наркозлочинністю Національної поліції України

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура