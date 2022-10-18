Судитимуть вінничанку, яка пишається путіним і радіє бомбардуванню українських міст

Вінницькою обласною прокуратурою до суду скеровано обвинувальний акт стосовно жительки м. Вінниці, громадянки України, уродженки російської федерації за обвинуваченням у поширенні матеріалів, у яких міститься виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, розпочатої у 2014 році, а також глорифікація осіб, які здійснювали збройну агресію, вчиненому повторно (ч. 2, ч. 3 ст. 436-2 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що обвинувачена, маючи активну проросійську позицію, систематично поширювала матеріали антиукраїнського характеру у забороненій в Україні соціальній мережі «Одноклассники». Жінка була підписана на численні російські спільноти з антиукраїнським контентом, який підтримувала та поширювала на своїй сторінці.

Для прикладу, обвинувачена публікувала дописи про нагородження російських військовослужбовців «за мужество, героизм и отвагу, проявленные в ходе специальной военной операции на Украине», про те, що пишається «своим» російським президентом путіним, бажала перемоги російській армії у боротьбі з «нацистами» та тішилася «красивыми прилетами «Калибров» по українських містах.

Слідством встановлено десятки публікацій зі схожим контентом, які були вподобані та поширені обвинуваченою, а відтак стали доступними тисячам користувачів соціальної мережі.

Протиправний зміст згаданих публікацій підтверджено спеціальною експертизою.

За вчинення інкримінованих злочинів передбачено позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з конфіскацією майна або без такої.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчим відділом УСБУ у Вінницькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури