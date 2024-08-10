Засуджено варашівця, який ошукав людей майже на ₴100 000

Чоловік обіцяв доставку авто з-за кордону. Упродовж лютого та березня 2022 року жертвами його шахрайських дій стали п’ятеро осіб.

Оголошення 27-річний житель Вараша публікував в одній із соціальних мереж. Фото, які додавав, знаходив у інтернеті. За свої послуги просив завдаток – від 400 до 500 доларів. Отримавши гроші на карту — блокував замовників, а кошти витрачав на власні потреби.

Своїми протиправними діями шляхом обману він заволодів грошима «клієнтів» на загальну суму 2400 доларів.

Злочинну діяльність 27-річного жителя райцентру правоохоронці викрили цьогоріч. Слідчі Вараського РВП повідомили йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1, 2 ст.190 КК України (шахрайство) та скерували матеріали кримінального провадження із обвинувальним актом до суду.

На період досудового розслідування зловмисник перебував під домашнім арештом. У скоєному він щиро розкаюється, а завдані збитки відшкодував у повному обсязі.

Днями суд виніс йому вирок: два роки позбавлення волі зі звільненням від відбування призначеного покарання з випробуванням з іспитовим строком один рік.

Вирок іще не набрав законної сили, тож сторона захисту може подати апеляцію.

Відділ комунікації поліції в Рівненській області