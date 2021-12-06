На Дніпропетровщині затримали злочинне угруповання, яке ошукало громадян на мільйон гривень

В Інтернеті фігуранти розміщували оголошення про продаж дров для опалювального сезону, та після одержання грошей зникали. Діяли шахраї на майже всій території держави.

Третього грудня на підставі отриманих слідством доказів правоохоронці за силової підтримки спецпризначенців КОРД припинили діяльність злочинної групи та викрили її учасників. Ними виявились четверо громадян, серед — 35-річний організатор, який наразі відбуває покарання у виправній колонії. Виконавцями злочинів є дві жінки та 32-річний чоловік.

За місцем мешкання фігурантів на території м. Марганець, м. Кривий Ріг та у приміщенні виправної колонії Синельниківського району було проведено ряд обшуків, під час яких вилучили наркотики, мобільні телефони, комп’ютерне обладнання, сім-карти, банківські картки та блокнот із «чорновими» записами, що підтверджують злочинне діяння угруповання.

Вилучені речові докази направлені на проведення експертизи.

Як з’ясували поліцейські, у мережі Інтернет шахраї створювали оголошення, у яких пропонували продаж неіснуючого товару. Після отримання передплати – зникали.

Приблизна сума завданих громадянам збитків складає понад мільйон гривень.

За даним фактом слідчим за процесуальним керівництвом прокуратури організатору повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Слідчі заходи проводилися слідчим управлінням за оперативним супроводженням управління карного розшуку ГУНП в Дніпропетровській області, під процесуальним керівництвом Дніпропетровської обласної прокуратури.

В рамках досудового розслідування усі особи перевіряються на причетність до вчинення інших аналогічних злочинів на території України.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області