Судитимуть волинянина, який до смерті побив матір

Прокурори Ковельської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про заподіяння 29-річним жителем селища Ратне матері тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили її смерть (ч. 2 ст. 121 КК України).

Слідство встановило, що удень 14 квітня 2023 року раніше судимий нетверезий чоловік під час конфлікту жорстоко побив рідну людину, завдавши травм, від яких вона померла.

Відтоді він перебував під вартою, а невдовзі постане перед судом.

Досудове розслідування: Ковельське РУП ГУНП в області.

Довідково: санкцією ч.2 ст. 121 КК України за заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, що спричинило смерть потерпілого, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

Пресслужба обласної прокуратури