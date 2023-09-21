телефонний шахрай викрав з банківської картки тернополянки 34 тисячі гривень

До співробітників Тернопільського райуправління поліції надійшло повідомлення від жительки обласного центру про те, що невідома особа шляхом обману заволоділа коштами з її банківської картки.

Зі слів потерпілої, до неї зателефонував незнайомець, почав розповідати про якісь проблеми з її банківської карткою. Потім попросив її виконати деякі операції в телефонному режимі та продиктувати йому код, який надійшов їй у смс. Жінка зробила усе, як сказав невідомий. У результаті з її картки незаконно списали 34 тисячі гривень.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Тривають оперативно-розшукові заходи для розкриття злочину.

Працівники поліції вкотре радять жителям області бути обережними та не довіряти телефонним незнайомцям. У жодному разі не повідомляйте нікому дані своєї картки та коди, які надходять вам на телефон. Не перераховуйте гроші на невідомі номери або рахунки.

Також не варто робити будь-які операції з карткою по телефону, краще особисто піти у банк.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області